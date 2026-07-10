Вернувшийся в Британию принц Гарри вышел к людям с заявлением

Принц Гарри вначале недели вернулся в Британию. Сын Карла III приехал, чтобы провести ряд мероприятий связанных с "Играми непокоренных", которые сам основал.

Поклонники королевской семьи ждали, что герцог Сассекский привезет с собой жену и детей, но Гарри прилетел один. Пока он не готов брать в путешествия Меган Маркл, Лилибет и Арчи. Принц говорит, что все дело в безопасности.

При этом сам герцог Сассекский спокойно ходит по улицам Лондона и Бирмингема, а накануне появился на телевидении и дал интервью ведущей Элисон Хаммонд. Во время беседы Гарри рассказал о своей жене Меган Маркл и детях — семилетнем принце Арчи и пятилетней принцессе Лилибет, признавшись, что очень ими гордится.

Принц Гарри не захотел остановиться в Букингемском дворце

Когда Элисон спросила, говорят ли Меган, Арчи и Лилибет ему каждый день, как сильно они гордятся его работой в благотворительном фонде, Гарри ответил, что не каждый день, но он знает, что они им гордятся. "Я горжусь ими. Они гордятся мной".

Произнеся это, Гарри замолчал на несколько секунд, а после сделал заявление, которое народ в студии приветствовал громкими аплодисментами.

"Я люблю свою семью", — сказал принц.

Говорил ли он только об американской части своих родственников или имел ввиду всю свою большую семью, герцог Сассекский уточнять не стал. Отметим, что с отцом Гарри не виделся уже почти год, и не известно, найдет ли король в своем графике пару минут для встречи с сыном на этот раз.