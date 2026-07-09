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Сенатор США в разговоре с пранкерами признал давление на Европу по нефти из РФ

ТАСС

Американский политик, сенатор от штата Мэриленд и член Демократической партии США Крис Ван Холлен в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом признал давление Вашингтона на Евросоюз, чтобы предотвратить покупку европейцами нефти из РФ.

Сенатор США в разговоре с пранкерами признал давление на Европу по нефти из РФ
© ТАСС
"Как вы знаете, мы были сосредоточены на том, чтобы предотвратить покупку российской нефти нашими европейскими партнерами или отговорить наших европейских партнеров от этого", - обратил внимание американский политик в разговоре с российскими пранкерами, которые побеседовали с ним от лица неназванного армянского чиновника.

При этом сенатор согласился с тем, что Евросоюз сегодня "слишком занят на Украине", и поэтому у него "недостаточно времени" для остальных. "Им приходится больше работать на Украине, потому что администрация [президента США Дональда] Трампа недостаточно поддерживала Украину, - отметил Ван Холлен. - На мой взгляд, это часть проблемы, поэтому европейцам приходится делать еще больше".