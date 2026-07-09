Американский политик, сенатор от штата Мэриленд и член Демократической партии США Крис Ван Холлен в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом признал давление Вашингтона на Евросоюз, чтобы предотвратить покупку европейцами нефти из РФ.

"Как вы знаете, мы были сосредоточены на том, чтобы предотвратить покупку российской нефти нашими европейскими партнерами или отговорить наших европейских партнеров от этого", - обратил внимание американский политик в разговоре с российскими пранкерами, которые побеседовали с ним от лица неназванного армянского чиновника.

При этом сенатор согласился с тем, что Евросоюз сегодня "слишком занят на Украине", и поэтому у него "недостаточно времени" для остальных. "Им приходится больше работать на Украине, потому что администрация [президента США Дональда] Трампа недостаточно поддерживала Украину, - отметил Ван Холлен. - На мой взгляд, это часть проблемы, поэтому европейцам приходится делать еще больше".