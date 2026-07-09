Пашинян высказался о договоренностях с Мишустиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на его переговорах с российским премьером Михаилом Мишустиным было достигнуто несколько договоренностей. Об этом сообщает Armtimes.

Пашинян и Мишустин провели закрытые переговоры в Екатеринбурге. Премьер Армении охарактеризовал беседу как открытую и дружескую. Он отметил, что после выборов в Армении сторонам было важно обсудить двустороннюю повестку и найти решения существующих проблем.

Также Пашинян подтвердил готовность Еревана развивать сотрудничество с Москвой. При этом он отказался раскрывать детали до начала реализации договоренностей с Россией. ТАСС уточняет, что договоренности касаются введенных ограничений на импорт армянской продукции.

Встреча Мишустина и Пашиняна продлилась почти 1,5 часа

Мишустин ранее заявил о важности того, чтобы Армения продолжила создавать комфортный режим для российских инвесторов. Премьер подчеркнул, что Еревану необходимо обеспечить соблюдение их прав и законных интересов.