Создание национального пантеона Украины в Киево-Печерской лавре назвали провокацией

Строительство «национального пантеона» Украины на территории Киевско-Печерской лавы является «откровенной провокацией». Как сообщает «Царьград», об этом заявил украинский политолог и историк Константин Бондаренко.

По его мнению, Владимир Зеленский решил сделать нечто, чтобы вынудить верующих Украинской Православной Церкви (УПЦ) выступить против киевского режима. Это позволило бы Киеву дать старт масштабным репрессиям против духовенства и наиболее активных прихожан канонической УПЦ.

Историк напомнил, что об идее создания национального пантеона говорили еще в 90-е, но после переворота в 2014 году Украина стала «галицкоцентричной». Отмечается, что дерусификация и декоммунизация Украины привели к обширным провалам в истории Украины, однако большая часть «галицкого пантеона» или далеки от церкви, или являлись греко-католиками. Киево-Печерская Лавра же является святыней для православных.

Верховная рада приняла закон о создании пантеона, однако неизвестно, по каким принципам будут выбирать людей для перезахоронения. Непонятным остается и то, как поступят с останками исторических деятелей, захороненных на территории Лавры. Сам пантеон и вовсе можно было бы организовать в другом месте.

«Но ведь есть необходимость надругательства над Лаврой — именно этого хочет Зеленский», — подчеркнул Бондаренко.

Выпад в сторону Церкви, по мнению историка, является еще одной демонстрацией того, что Зеленский считает себя «выше традиций, канонов, религии, и что именно ему одному решать, с каким уставом идти в тот или иной монастырь». При этом Бондаренко призвал «ради Бога» не рассказывать ему о римском императоре Нероне, чтобы глава киевской режима продолжал считать, что «с этой ролью на сцену до него никто не выходил».