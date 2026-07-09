Сербия и Российская Федерация, как заявил сербский президент Александр Вучич, будут препятствовать ревизии истории Второй мировой войны.

Глава сербского государства сегодня принял посла РФ Александра Боцан-Харченко. Особое внимание в ходе встречи было уделено «всем ключевым аспектам» сотрудничества двух стран, «особенно в сфере экономики».

Белград и Москва намерены «защищать наследие Великой Победы во Второй мировой войне», а также противостоять «попыткам ревизии исторических фактов», написал Вучич в соцсети.

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Сербий лидер отметил, что разговор с российским дипломатом «был очень хорошим», стороны обсудили отношения РФ и Сербии, региональные и глобальные вопросы.