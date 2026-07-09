Президент ОАЭ прибыл в Кувейт через несколько часов после атаки Ирана

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл с визитом в Кувейт через несколько часов после того, как Иран нанес удар по эмирату с применением беспилотников и ракет. Об этом сообщила эмиратская газета The National.

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По ее данным, главу ОАЭ встретил эмир Кувейта шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. В состав эмиратской делегации также вошли вице-президент, зампремьер-министра, руководитель администрации президента ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян, заместитель премьер-министра, министр внутренних дел шейх Сейф бен Заид Аль Нахайян и другие высокопоставленные чиновники.

Ранее гостелерадио исламской республики сообщило, что армия Ирана в ответ на атаки США поразила американскую систему противовоздушной обороны Patriot в Кувейте. По его данным, Иран также нанес удар по радиолокационному комплексу раннего обнаружения в Катаре и по топливным резервуарам на военной базе США в Бахрейне.