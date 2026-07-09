Проведение саммита НАТО в Албании могут перенести

Организаторы следующей встречи стран Североатлантического альянса, которая запланирована в Албании, рассматривают возможность сдвига сроков с лета на осень 2027 года. Как сообщает Euractiv со ссылкой на источник в дипломатических кругах, для подготовки мероприятия требуется около года.

Ранее предполагалось, что саммит в Тиране пройдет при условии, что соответствующее решение будет принято до осени 2026 года. Генсек НАТО Марк Рютте в четверг подтвердил, что Албания станет местом проведения следующей встречи, однако точные даты пока не утверждены. В итоговой декларации завершившегося 7–8 июля саммита в Анкаре информация о времени и месте следующего мероприятия не фигурирует.

Накануне агентство Bloomberg информировало, что в НАТО обсуждается возможность вовсе отказаться от проведения саммита в Албании. По данным источников, это может быть связано с попыткой снизить напряженность в отношениях с президентом США Дональдом Трампом, который неоднократно высказывал критику в адрес альянса.

Ранее сообщалось, что на завершившемся в Анкаре саммите НАТО была утверждена итоговая декларация, в которой Россия охарактеризована как «долгосрочная угроза» для евроатлантической безопасности. Участники альянса также подтвердили намерение продолжать оказывать Украине военную и материальную поддержку.