Карнавал для Трампа и курс на столкновение: аналитик оценил итоги саммита НАТО

Прошедший в Анкаре саммит НАТО продемонстрировал окончательную консолидацию Североатлантического альянса вокруг идеи долгосрочного противостояния с Россией и его трансформацию под требования Вашингтона. Об этом в разговоре с Рамблером заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин. По словам аналитика, несмотря на жесткую критику европейских союзников со стороны президента США Дональда Трампа, мероприятие зафиксировало монолитность блока в вопросе противостояния России.

Эксперт отметил, что начало работы саммита ознаменовалось публичными претензиями американского лидера к европейским партнерам, однако это не привело к расколу. Напротив, альянс сумел продавить ключевые финансовые требования Вашингтона.

Этот саммит ждали и готовились, учитывая настроения Трампа. Он начал сразу же с обвинений своих союзников, особенно Испании и Италии, да и в целом Евросоюза, в том, что они не оказывают достаточной помощи США. В целом это был некий карнавал, потому что всё готовили под Трампа, льстили ему. Но в итоге был взят курс, который четко сформулировал Марк Рюте: Трамп сделал то, что не могли сделать прошлые президенты США — заставил Европу платить за безопасность столько же, сколько платит Вашингтон. Хотя у европейских лидеров желания раскошеливаться не так много, им уже приходится задумываться о своем финансовом участии. Саммит подчеркнул монолитность НАТО, никакого раскола или намека на выход из него США, о чем говорилось ранее, не произошло. Андрей Кошкин Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог

По мнению аналитика, то, что в итоговой декларации саммита Россия была зафиксирована как долгосрочная угроза для альянса, — это не дежурный политический лозунг, а руководство к действию. Запад перешел от оборонной риторики к открытому планированию прямых боевых действий.

«Основной смысл завершившегося мероприятия в Анкаре — это то, что Россия обозначена как главная угроза. Теперь Североатлантический альянс открыто готовится к столкновению с нашей страной. Они уже не стесняясь говорят об этом в публичной плоскости и обозначают конкретные даты — к какому числу и как надо подготовиться. Эта декларация носит рекомендательный характер, но она фиксирует опасную тенденцию. Если раньше мы просто анализировали агрессивные высказывания отдельных европейских политиков и военных, то сейчас налицо консолидированное мнение. России нужно быть готовой не только к выполнению задач СВО, но и к возможному расширению конфликта».

Вместе с тем эксперт отметил, что позиция НАТО по Украине претерпела тактические изменения. Киев целенаправленно удерживают за рамками блока, чтобы использовать его как инструмент прокси-войны, полностью освободив альянс от юридической ответственности и необходимости прямых поставок дефицитного вооружения.

«Поддержка Киева со стороны США и Европы продолжится, но вхождение Украины в НАТО в повестке не значится. И это альянсу не нужно. В нынешнем статусе Украиной очень легко и просто управлять в интересах ведения боевых действий против России, но при этом не нести за нее ответственность по пятой статье Устава НАТО и не оказывать помощь в строго предписанных договором объемах. Примечательно, что Владимира Зеленского в этот раз даже не пригласили на пленарное заседание, он не выступал, хотя раньше всегда выполнял агитационную роль. Ракурс на этого человека меняется. Да, Украине пообещали миллиарды евро на длительный срок, но толком никто не знает, где эти деньги брать. В эту же стратегию укладывается и решение Трампа дать лицензию на производство ракет для систем Patriot. Перечеркивая прежние согласования, Вашингтон фактически заявляет, что Украина теперь должна сама производить эти ракеты. Хотя с учетом нынешнего состояния страны трудно говорить, как именно она будет это делать».

Самым тревожным практическим итогом саммита эксперт назвал принятие конкретных военно-технических программ. Речь идет о масштабном финансировании создания роботизированных систем и развертывании инфраструктуры для ударов на большую глубину, что переводит противостояние на принципиально новый технологический уровень.

«Помимо доктринальных заявлений, были приняты конкретные конструктивные решения в тактическом плане. Например, выделение 40 миллиардов долларов в беспилотные системы, создание 16 центров для подготовки операторов БПЛА и дислокация сил дальнего действия. Все это наглядно демонстрирует, что НАТО переходит к практическим шагам и начинает более динамично готовиться к прямому вооруженному столкновению с Россией. Поэтому прошедший в Турции саммит никак нельзя назвать примирительным».

Ранее американский президент Дональд Трамп заверил союзников по НАТО, что США не намерены покидать альянс. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.