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Пекин обвинил Вашингтон в двойных стандартах из-за критики ракетного пуска КНР

Елена Прошина

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин на брифинге в четверг заявила, что США используют двойные стандарты, критикуя ракетный пуск КНР при том, что сами регулярно проводят аналогичные испытания, передает РИА Новости.

Китай выступил с резким обвинением в адрес США
© Global Look Press

Так дипломат ответила на претензии госдепартамента, согласно которым Китай якобы несвоевременно уведомил Вашингтон о запуске ракеты с подводной лодки и не предоставил достаточной информации.

Мао Нин подчеркнула, что китайская сторона своевременно опубликовала данные о пуске и заблаговременно оповестила США и другие страны, что демонстрирует открытость и транспарентность действий китайских вооруженных сил. Она также напомнила, что США — единственное государство, применившее ядерное оружие в боевых условиях, и обладают крупнейшим арсеналом в мире.

Дипломат указала, что США ежегодно проводят испытания стратегических ракет с атомных подлодок, однако позволяют себе необоснованную критику в адрес Китая. По ее словам, это является проявлением двойных стандартов и гегемонистского подхода.

Ранее Минобороны КНР сообщило об успешном испытательном пуске стратегической ракеты с подводной лодки в Тихом океане, который состоялся 6 июня. Пуск проводился с учебной боеголовкой.