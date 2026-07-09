Китай выступил с резким обвинением в адрес США

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин на брифинге в четверг заявила, что США используют двойные стандарты, критикуя ракетный пуск КНР при том, что сами регулярно проводят аналогичные испытания, передает РИА Новости.

Так дипломат ответила на претензии госдепартамента, согласно которым Китай якобы несвоевременно уведомил Вашингтон о запуске ракеты с подводной лодки и не предоставил достаточной информации.

Мао Нин подчеркнула, что китайская сторона своевременно опубликовала данные о пуске и заблаговременно оповестила США и другие страны, что демонстрирует открытость и транспарентность действий китайских вооруженных сил. Она также напомнила, что США — единственное государство, применившее ядерное оружие в боевых условиях, и обладают крупнейшим арсеналом в мире.

Дипломат указала, что США ежегодно проводят испытания стратегических ракет с атомных подлодок, однако позволяют себе необоснованную критику в адрес Китая. По ее словам, это является проявлением двойных стандартов и гегемонистского подхода.

Ранее Минобороны КНР сообщило об успешном испытательном пуске стратегической ракеты с подводной лодки в Тихом океане, который состоялся 6 июня. Пуск проводился с учебной боеголовкой.