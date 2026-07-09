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«Абсурд»: в Китае разгадали «хитрый план» Зеленского

Автор статьи, опубликованной на китайском портале Sohu, обратил внимание на недавнее интервью Владимира Зеленского, в котором тот заявил, что по боевому потенциалу украинская армия занимает второе место в НАТО. Автор назвал эти слова тщательно просчитанным политическим ходом. По его мнению, Киев пытается искусственно повысить свою геополитическую значимость и перевернуть привычную логику отношений с Западом. Если раньше Украина выступала в роли просителя, то теперь её пытаются представить как «щит Европы», без которого сам альянс окажется под угрозой.

Автор статьи подчеркнул, что громкие заявления о статусе «второй армии» расходятся с реальными критериями НАТО, где оценивают комплексный оборонный потенциал, а не только опыт локальных боев. По мнению автора, на самом деле это абсурдное заявление Зеленского направлено на решение сразу трех внутренних и внешних проблем: заставить альянс ускорить интеграцию Украины, преодолеть нарастающую усталость западных спонсоров и поднять падающий дух внутри страны. Тем не менее риторика не способна заменить реальную экономическую и военную автономию, поэтому Киев по-прежнему останется в полной зависимости от решений и поставок союзников.

Писториуса окрестили в Германии «министром войны»

Сопредседатель ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла выступил с резкой критикой в адрес немецкого министра обороны Бориса Писториуса, назвав его «министром войны», пишет Berliner Zeitung. В телеэфире политик обвинил немецкое правительство в сознательной эскалации конфликта с Россией. По словам Хрупаллы, призывы Писториуса сделать Германию «боеспособной» говорят о попытках ввязаться в полноценное военное противостояние. Лидер АдГ также раскритиковал канцлера Фридриха Мерца за его воинственную риторику и призвал Берлин не увеличивать военные расходы, а сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Накануне саммита НАТО в Анкаре Хрупалла высказался против выделения Украине нового двухлетнего пакета помощи на сумму 140 миллиардов евро. Он подчеркнул, что Киев все равно не сможет одержать победу над ядерной державой, а миллиарды евро продолжат уходить на вооружения вместо решения внутренних экономических и социальных проблем самой Германии. Сам Писториус в интервью признал, что стал реже использовать термин «боеспособность», так как он пугает общество, однако подчеркнул, что курс оборонного ведомства остается прежним, а Россия по-прежнему официально рассматривается Берлином как главная военная угроза.

Франция берет под свой контроль передовые силы НАТО

С 1 июля Франция официально приняла на себя командование сухопутным компонентом Сил реагирования НАТО (ARF), пишет Le Figaro. Теперь в случае возникновения любого военного кризиса в ближайшие 12 месяцев именно французские солдаты первыми отправятся в зону конфликта по приказу командующего силами альянса в Европе. Основу этих сил составит французская бригада под дивизионным командованием, усиленная подразделениями из Великобритании и Испании. По словам французского генерала Филиппа де Монтенона, эта бригада представляет собой «набор инструментов» в руках командования НАТО, который можно за десять дней развернуть как на восточном фланге, так и на любом другом стратегическом направлении.

Кроме того, Франция согласовала отправку своих военных контингентов на север Европы в рамках формирования передовых сухопутных сил НАТО в Финляндии. О готовности Парижа направить свои войска официально объявили на совместной пресс-конференции в Анкаре министр обороны Финляндии Антти Хяккянен и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Новая международная военная миссия НАТО призвана стать подразделением быстрого реагирования, а зона её будущих операций охватит северные территории сразу трех стран. Сейчас ядро этой группировки представляет шведская тактическая группа численностью около 600 человек, дислоцированная в городе Буден и готовая к оперативной переброске в финский Рованиеми. Точное место размещения французских подразделений сторонам еще предстоит утвердить.

Зачем Вучич уходит в отставку и при чем здесь Путин

Издание Myśl Polska проанализировало заявление президента Сербии Александра Вучича о намерении уйти в отставку, сделанное накануне национального праздника Видовдан. В статье отмечается, что речь идет не об уходе Вучича из политики, а о «маневре на опережение» и подготовке к «рокировке». Автор статьи напомнил, что российский президент Владимир Путин ранее некоторое время тоже был премьером. Поскольку Конституция Сербии ограничивает президентство двумя сроками, Вучич рассчитывает инициировать досрочные парламентские и президентские выборы. В случае успеха его партии правящая коалиция сохранит большинство, а сам Вучич сможет занять пост премьер-министра, сосредоточив в своих руках реальное управление государством. При таком сценарии новый лояльный президент возьмет на себя формальные контакты с Брюсселем, тогда как ключевые международные переговоры останутся за главой правительства.

Myśl Polska также рассмотрела долгосрочную многовекторную стратегию Вучича. Газета отметила, что Сербия Вучича пытается балансировать между Западом и Востоком. Белград успешно развивает прагматичные экономические и оборонные связи с Венгрией, Турцией, Азербайджаном и Грузией, демонстративно игнорируя санкционное давление Запада против Москвы. Несмотря на регулярное участие в европейских саммитах, сербский лидер последовательно отказывается подписывать декларации, осуждающие Россию. Эксперты подчеркивают, что Вучич действует как прагматичный реалист: его правительство укрепляет евразийское крыло внутри кабинета министров и умело использует «дипломатическое лавирование», чтобы сохранить национальный суверенитет и дождаться изменения баланса сил в Европе.

За что Трамп невзлюбил Испанию и почему Санчесу всё равно

На саммите НАТО в Анкаре разгорелся очередной громкий скандал: президент США Дональд Трамп обрушился с жесткой критикой на Испанию, назвав испанцев «плохими людьми» и «ужасными партнерами» за нежелание повышать оборонные расходы до 5 процентов ВВП и отказ предоставить военные базы для войны с Ираном. Трамп демонстративно приказал министру финансов Скотту Бессенту немедленно разорвать все торговые отношения с Мадридом. Однако премьер-министр Испании Педро Санчес отнесся к этим нападкам с подчеркнутым спокойствием, пишет El País. Он заявил, что не воспринимает угрозы Белого дома всерьез, и с иронией рассказал, что сразу после этой «дикой» пресс-конференции они с Трампом совершенно мило поболтали о футболе и гольфе, как будто ничего не произошло.

В Мадриде и Брюсселе подчеркивают, что громкие заявления американского лидера - это лишь шоу, которое часто не имеет отношения к реальным решениям. Еврокомиссия уже выступила в защиту Мадрида, напомнив, что США не могут ввести санкции против одной страны ЕС, поскольку у Евросоюза общая торговая политика и удар по Испании означал бы разрыв отношений со всем блоком. Санчес добавил, что экономические связи держатся на частном бизнесе, а не на капризах политиков, а реальные факты говорят сами за себя: Испания уже увеличила военный бюджет, размещает свои Patriot в Турции и официально подтвердила участие в новой оборонной миссии НАТО на севере Европы - в Финляндии и Арктике.