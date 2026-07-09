Мерц заявил о заключении важного соглашения с США

Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе правительственного заявления в бундестаге сообщил о достижении принципиальной договорённости с Соединёнными Штатами о приобретении и размещении на территории ФРГ американских крылатых ракет Tomahawk. Он уточнил, что соглашение было оформлено на полях саммита НАТО, прошедшего 7–8 июля в Анкаре. Это решение, по его словам, закрывает важный стратегический пробел в обороноспособности страны.

Договорённость предусматривает не только закупку ракет, но и их последующее размещение в Германии. По данным источников, речь идёт о ракетах Tomahawk Block VB с дальностью до 2500 километров, которые будут применяться с наземных мобильных пусковых установок Typhon. Ранее аналогичные планы были анонсированы ещё при администрации Джо Байдена и канцлере Олафе Шольце, однако затем Вашингтон приостановил их реализацию.

Мерц подчеркнул, что приобретение Tomahawk - это не только укрепление национальной обороны, но и шаг к развитию европейской оборонной автономии. Он заявил, что параллельно Германия будет работать над созданием и размещением собственных европейских систем вооружений. Это заявление прозвучало на фоне подписанной в Анкаре европейской декларации о «быстром развитии дальнобойных средств поражения».

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Переговоры о поставках Tomahawk активизировались после того, как Пентагон отказался от планов по развёртыванию в Германии американского батальона Multi-Domain Task Force. В ответ Берлин возобновил диалог по линии программы «Иностранные военные продажи» (FMS), направив запрос на прямую закупку 400 крылатых ракет и трёх пусковых установок. Немецкая сторона, по данным СМИ, готова согласиться на увеличение стоимости контракта ради гарантии исполнения сделки.