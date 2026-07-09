Пашинян пообещал до конца года опубликовать проект новой конституции Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал до конца текущего года опубликовать проект новой конституции Армении.

"Конкретных сроков не скажу, но до конца года опубликуем", - сказал армянский премьер в беседе с журналистами.

При этом он рассказал, что проект не был обнародован ранее, поскольку вмешались очередные парламентские выборы и для того, чтобы надлежащим образом провести обсуждения по документу, было принято решение о переносе сроков обнародования проекта нового главного закона Армении.

Ранее премьер-министр поставил политическую цель принять новую конституцию, которая будет "органически связана с гражданами Армении". Оппозиция обвиняет главу правительства в принятии очередного требования Азербайджана об исключении ссылки на Декларацию о независимости из текста основного закона. Декларация включает упоминание о бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской республике, которую глава армянского кабмина признал частью Азербайджана, а также содержит упоминание о геноциде армян в Османской империи в 1915 году. Власти отрицают, что идут на принятие новой конституции по требованию Баку.