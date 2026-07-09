Лидер польской партии Front и бывший депутат Сейма Кшиштоф Толвиньский в четверг, 9 июля, заявил, что направил гуманитарную помощь российским военнослужащим, которые находятся в зоне боевых действий.

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Также политик раскритиковал позицию польских властей по конфликту на Украине.

— Польское государство и подавляющее большинство общества в братоубийственном конфликте между украинцами и русскими — нашими соседями — не только из-за общих границ, но и из-за всего бремени прошлого и обязательств перед будущим, вели себя морально позорно и политически катастрофично, — написал политик в личном блоге.

По словам Толвиньского, поставки оружия одной из сторон конфликта и публичные сборы средств на вооружение могут привести к тяжелым последствиям. Он выразил мнение, что Польша должна была выступать посредником, поддерживать дипломатические контакты с обеими сторонами и способствовать переговорам, а не участвовать в эскалации боевых действий.

Польша резко сократила помощь Украине

4 июля бывший директор Польского института международных отношений Славомир Дембски заявил, что президент Украины Владимир Зеленский смог растратить накопленный в Польше запас поддержки и фактически объединил всю страну в критике Украины.