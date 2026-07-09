В Польше предложили радикальное решение против Украины

Мариуш Блащак, экс-министр обороны Польши и представитель оппозиционной партии «Право и справедливость», в эфире телеканала «Република» заявил о необходимости остановки переговорного процесса между Украиной и Евросоюзом, передает РИА Новости.

По его словам, польское правительство должно занять жесткую позицию и препятствовать продвижению Киева на всех этапах интеграции. Блащак объяснил свою позицию как историческими причинами, так и экономическими рисками, в частности угрозами для польского аграрного сектора в случае присоединения Украины к ЕС.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский призвал Евросоюз принять страну в состав объединения к 2027 году. Однако в Брюсселе неоднократно заявляли, что для этого необходимо провести масштабные реформы, особенно в сфере законодательства.

Польша резко сократила помощь Украине

Глава европейской дипломатии Кая Каллас в феврале признала, что государства-члены пока не готовы называть конкретные сроки вступления. Внутри самого ЕС также нет единства по вопросу приема Украины.