Дальнейшее финансирование Украины необходимо прекратить, поскольку оно обернется дополнительными расходами для граждан стран ЕС. Как сообщает «Известия», об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя слова канцлера Германии Фридриха Мерца.

Ранее Мерц рассказал, что союзники направят Украине 70 млрд евро в 2026 году и еще столько же — в 2027 году. Канцлер ФРГ подчеркнул, что Киев может рассчитывать на дальнейшую поддержку Европы. По мнению Филиппо, расходы в итоге лягут на плечи налогоплательщиков.

«Что означает миллиарды и миллиарды, оплаченные французами. Затем нам скажут, что мы должны прекратить возмещать расходы на лекарства, заморозить пенсии, повысить налоги, потому что "у нас нет денег"! Хватит», — заявил Филиппо.

Мерц: для европейцев халява в НАТО закончилась

Напомним, что в итоговой декларации после саммита НАТО в Анкаре указывается, что страны альянса обязуются выделить 70 млрд евро на военную технику, помощь и программы обучения для Украины. Кроме того, страны сохранят свои суверенные обязательства по поддержке Киева по крайней мере на эквивалентном уровне в 2027 году.