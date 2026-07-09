На пострадавший от наводнения Китай надвигается гигантский тайфун

В предстоящие выходные Китай столкнется с новыми проливными дождями и наводнениями из-за мощного тайфуна «Бави», который движется к восточному побережью страны. Об этом сообщает Bloomberg.

По прогнозам Китайского метеорологического управления, тайфун пересечет побережье провинции Фуцзянь в субботу вечером.

«Это гигантский тайфун, размер ветрового поля которого входит в 3% самых больших среди всех тайфунов западной части Тихого океана за последнее десятилетие», — заявили в Объединенном центре предупреждения о тайфунах США.

Сейчас шторм находится примерно в 1 тыс. км к юго-востоку от японского острова Окинава, скорость ветра там достигает 204 км/ч. Хотя интенсивность тайфуна снизится при приближении к материковому Китаю и взаимодействии с Тайванем, его масштабы представляют серьезную угрозу из-за влажной муссонной атмосферы.

Директор метеорологических операций в Северной Америке и Азии в Atmospheric G2 Джеймс Карон назвал главной угрозой сильные дожди, которые тайфун принесет в недавно пострадавшие от наводнений восточный и центральный Китай, включая части провинции Хубэй и близлежащие бассейны.

Авиакомпании уже начали корректировать расписание полетов в связи с предстоящим ухудшением погодных условий. Например, China Airlines отменила более 100 рейсов на Тайвань и обратно в пятницу и субботу. Cathay Pacific Airways отменила вылеты на Тайвань и обратно с вечера пятницы. Отмена затронет 38 пассажирских рейсов, в том числе 26 рейсов между Гонконгом и Тайбэем — по самому загруженному международному маршруту в мире.