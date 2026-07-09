На Украине мобилизовали священника канонической УПЦ

Работники территориального центра комплектования мобилизовали протодиакона Владимир-Волынской епархии канонической Украинской православной церкви Богдана Рудничка. Об этом сообщила пресс-служба епархии.

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По её информации, клирик был похищен 7 июля 2026 года около 12:00 возле собственного дома в городе Владимире. Родные рассказали, что инцидент произошёл посреди дня, когда священнослужитель вернулся домой после богослужения. Сейчас протодиакон находится на военном полигоне в Ровно.

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация. Священнослужители не освобождаются от призыва, если подпадают под него по возрасту и состоянию здоровья.

В конце 2024 года кабмин разрешил давать бронь священникам критически важных религиозных организаций. В июне 2025 года утвердили список из более чем 7,7 тысяч таких структур.

Местные СМИ сразу обратили внимание на то, что в нём за несколькими исключениями нет общин канонической УПЦ, однако широко представлены общины раскольнической ПЦУ и другие организации.