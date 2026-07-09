Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказал, кого боится Владимир Зеленский. Как сообщает «Царьград», он заявил, что несмотря на обилие «гнилости и гнусости» политическая система Украины обладает внутренней динамикой, которая несет серьезные риски.

Ходаковский обратил особенное внимание на социальную страту, сформированную спецоперацией. Речь идет о людях, которые связаны с боевыми действиями. По мнению комбата, в России эту среду пытаются фрагментировать, тогда как на Украине ее оформляют в политические движения с прицелом на захват политической повестки страны.

«Скрепляющим составом для зарождающейся платформы служит национал-радикалистская закваска, что определяет формат будущих законодателей политических мод», — заявил он.

При этом Ходаковский усомнился в возможности либерализации украинской политики в обозримом будущем, добавив, что перезагрузка системы возможна, однако не в сторону большей договороспособности.

«Зеленский боится не тех, кто проявит лояльность к России, — он боится других», — резюмировал комбат.

На Украине раскрыли главный страх Зеленского

Ранее Ходаковский заявлял, что главной проблемой России является отсутствие «системности в организации процессов». Украина, по мнению бывшего сотрудника СБУ, напротив, стремится рационализировать и оптимизировать свои ресурсы.