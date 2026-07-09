Франция не будет возвращать авианосец к Ормузскому проливу после срыва перемирия

Франция не собирается возвращать авианосец Charles de Gaulle, который недавно отбыл к французским берегам после миссии близ Ормузского пролива. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

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"Нет, - ответил министр на соответствующий вопрос ведущего утренней программы в эфире телеканала TF1. - Вы слышали заявление президента республики [Эмманюэля Макрона] - авианосец возвращается, он рядом с нашей территорией, если можно так сказать".

Он напомнил, что Франция уже заявила о готовности привлечь свои военные силы к обеспечению безопасности Ормузского пролива, "например, за счет работ по разминированию".

"Мы, конечно же, надеемся на то, что спокойствие будет восстановлено, а операции по разминированию удастся провести как можно скорее. Это необходимо для возобновления судоходства и прекращения давления в отношении цен на углеводороды", - добавил министр.

3 июля Макрон сообщил, что авианосец Charles de Gaulle отбывает с Ближнего Востока и возвращается в свой порт приписки в Тулоне на фоне "благоприятного развития событий и изменения потребностей" после подписания меморандума об урегулировании конфликта между США и Ираном. Вместе с тем Франция оставит в районе Ормузского пролива два минных тральщика, а также два фрегата и морской патрульный самолет. Соответствующее заявление главы государства прозвучало за несколько дней до срыва перемирия между США и Ираном. Комментируя это развитие событий 8 июля, Макрон выразил уверенность в том, что переговоры должны продолжиться даже в отсутствие перемирия.

В июне телеканал BFMTV сообщал, что Charles de Gaulle вернется в порт Тулона для планового ремонта, который намечен на июль и был согласован еще до отправки авианосца на Ближний Восток.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. 8 июля американский лидер Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует, обвинив Тегеран в нарушении двусторонних договоренностей. Спикер Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф после новых ударов ВС США по исламской республике заявил, что Ормузский пролив будет открыт только после выполнения условий Тегерана, а не под угрозами Вашингтона. Он подчеркнул, что запугивания и нарушение обещаний со стороны США больше не обходятся без последствий.