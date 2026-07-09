В Армении задержана оппозиционный политик Манукян

Член оппозиционной партии «Мать Армения» Арекназ Манукян подвергнута приводу в Армении. Об этом сообщил в соцсетях адвокат Манук Сукиасян, пишет ТАСС.

«Была подвергнута приводу член правления партии «Мать Армения» Арегназ Манукян. Предположительно, ее задерживают», - написал он.

При этом ранее был арестован на два месяца лидер партии «Мать-Армения» Андраник Теванян, которого премьер страны Никол Пашинян обвинял в измене родине. Адвокат политика Арам Орбелян подчеркнул, что оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Теваняна не было, а сам лидер партии назвал предъявленные ему обвинения абсурдными, отмечает РИА Новости.

Напомним, что 7 июня прошли выборы в Национальное собрание Армении, победу на которых одержала правящая партия «Гражданский договор» во главе с Николом Пашиняном. Оппозиционные силы, включая занявшую второе место «Сильную Армению», заявили о многочисленных нарушениях и провели акции протеста. После чего Пашинян резко раскритиковал политических противников, обвинил их в нежелании принять архитектуру мира и пообещал, что «любая угроза будущему детей будет уничтожена на корню».