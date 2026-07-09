Принц Уильям поссорился с королевой Камиллой перед свадьбой Питера Филлипса

Западные СМИ сообщили о возможном конфликте в британской королевской семье, который якобы произошел накануне свадьбы Питера Филлипса и Харриет Сперлинг.

По информации RadarOnline, причиной разногласий стали семейные драгоценности.

Источники утверждают, что королева Камилла запретила невесте использовать украшения из королевской коллекции, в том числе принадлежащие её будущей свекрови — Принцессе Анне.

По словам инсайдеров, такое решение вызвало резкую реакцию Принца Уильяма.

«Уильям был в ярости. Он очень близок с Питером и счёл, что Камилла решила устроить проблемы в день свадьбы лишь для того, чтобы продемонстрировать свою власть», — рассказал источник.

Как утверждается, наследник британского престола вмешался в ситуацию и добился отмены запрета. Однако Харриет Сперлинг в итоге отказалась от идеи надевать королевские украшения и выбрала для церемонии головной убор, созданный ювелирным домом Pragnell.

При этом, по словам собеседников издания, конфликт на этом не закончился: «Хотя вопрос уже неактуален, Камилла до сих пор сердится. Она считает, что Уильям намеренно подрывает её авторитет», — заявил источник.

Ранее стало известно, что принц Уильям стал миллиардером и обогнал по состоянию Карла III.