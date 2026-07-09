«Фильтр Европы»: чем украинские беженцы шокировали Польшу?

Хлынувшие в Польшу украинские беженцы принесли с собой рост преступности, в том числе и похищение людей, крышевание наркотрафика и проституции, торговлю оружием. Что происходит в Польше, ставшей «фильтром» для Европы, разбиралось РИА Новости.

Напомним, что по данным экспертов, сейчас в ЕС живут около 4,33 миллиона украинских беженцев. Больше всего людей приняли Германия (1,2 миллиона), Польша (961 тысяча) и Чехия (380 тысяч). И больше четверти из них - мужчины призывного возраста.

«Польская мысль» обратила внимание на то, что убежище в Польше под видом беженцев нашли в том числе и члены организованных преступных группировок с Украины.

В ходе последнего полицейского рейда, уже пятого за этот год, были задержаны более двух тысяч человек и 200 из них оказались украинскими беженцами. Один из них, по данным полиции, был причастен к торговле людьми, а в доме у другого нашли склад наркотиков и холодное оружие, отмечает издание.

«Масштабы могут нас шокировать, потому что до сих пор мы в ЕС считались страной относительно безопасной. Иммигрантов из-за пределов Европы почти не было. Все изменилось из-за приехавших украинцев. В прошлом году 17,5 тысячи иностранцев совершили 28 тысяч преступлений», — подчеркивается в статье.

Однако, по информации журналистов, Киев лишь создает видимость борьбы с преступностью, так как «политическая и криминальная элиты сотрудничают», поэтому многие преступники въезжают в ЕС, либо когда освобождаются под залог, либо в последний момент перед арестом.

Росту преступности способствует и то, что через украинскую границу в Польшу поступают сотни единиц незаконного оружия, пишет «Речьпосполита».

«Польше, как прифронтовому государству НАТО и ЕС, придется выступать в роли «фильтра», предотвращающего незаконный украинский экспорт», — отмечают силовики.

Также польские СМИ уверены, что украинские организованные преступные группы продолжат действовать в Польше под видом беженцев, а Евросоюз финансировать этот «бизнес».

Ранее комендант полиции Польши Марек Боронь отметил, что польские силовики уже готовятся к масштабному наплыву оружия, которое сейчас используется в боевых действиях на Украине. По его словам, исходя из опыта Балкан и Афганистана, оружие с фронта в итоге будет применяться организованными преступными группами.