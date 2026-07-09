СМИ: движение судов по Ормузу почти полностью прекращено

Число судов прошедших через Ормузский пролив упало до минимума на фоне атак США по Ирану.

Об этом со ссылкой на данные сервисов, отслеживающих движение судов, пишет агентство Bloomberg.

«Сегодня движение через Ормузский пролив практически остановилось после того, как США второй день подряд наносят удары по Ирану, а хрупкое перемирие между сторонами стало выглядеть еще более шатким», - говорится в статье.

По информации издания, движение судов наблюдается лишь в северной части пролива у берегов Ирана, вдоль одобренного иранскими властями маршрута перевозок, в то время как поддерживаемый США оманский коридор не используется.

При этом среди крупных судов в проливе были замечены только супертанкер, находящийся под санкциями США, и контейнеровоз под иранским флагом, отмечает агентство.

«Накануне через пролив в обоих направлениях прошло только 14 грузовых судов, что является наименьшим показателем с момента заключения временного мирного соглашения в середине июня», - говорится в публикации.

При этом данные Kpler, которые приводит издание, говорят о том, что во время соблюдения перемирия через пролив проходило ежедневно около 34 судов, а пик активности пришелся на 24 июня, тогда Ормуз пересекли 59 кораблей. При этом во время войны США, Израиля и Ирана этот показатель в большинстве дней составлял менее 20.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран перекрыл Ормузский пролив, через который на мировые рынки идет значительная часть энергоресурсов и удобрений, и ударил по американским базам в регионе. В итоге стороны сели за стол переговоров и смогли при помощи посредников подписать меморандум, предусматривающий завершение боевых действий.

В Ормузском проливе был поврежден танкер под флагом Саудовской Аравии

21 июня после переговоров американских и иранских представителей в Швейцарии выступавшие посредниками Пакистан и Катар в совместном заявлении подчеркнули, что был достигнут «обнадеживающий прогресс». Однако 8 июля президент Дональд Трамп заявил, что США больше не хотят вести переговоры с Ираном, а режим прекращения огня между странами больше не действует.