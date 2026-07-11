Иран опроверг информацию о предстоящих переговорах с США

Иран не запрашивал переговоры с США на фоне эскалации. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел иранской республики Исмаил Багаи, его слова приводит РИА Новости.

«От нас не было каких-либо запросов на переговоры с США, однако, руководствуясь ответственным подходом, мы не стали отклонять запрос одного из региональных посредников по поводу визита для обсуждения текущей ситуации», — сказал он.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Иран обратился к США с просьбой продолжить мирные переговоры. По его словам, американская сторона ответила согласием.

8 июля Трамп на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов по Ирану американский лидер выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства этой страны. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Глава Белого дома также отметил, что больше не видит смысла в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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