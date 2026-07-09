Пока вы спали: ответ Ирана на атаку США и рост числа жертв ЧП в Венесуэле

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США завершили очередную волну ударов по Ирану

Вооруженные силы США провели новую серию ударов по объектам на территории Ирана, в ходе которой были поражены около 90 военных целей. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявили в Центральном командовании ВС США, удары были направлены на объекты, связанные с противовоздушной обороной, системами наблюдения, хранением ракет и беспилотников, а также военной логистикой.

В Тегеране в ответ заявили, что вопрос судоходства через Ормузский пролив будет решаться исключительно на условиях Ирана, а давление со стороны Вашингтона не останется без последствий.

В Тверской области после атаки ВСУ загорелся резервуар нефтебазы

В Твери после отражения атаки украинских беспилотников произошло возгорание одного из резервуаров на территории нефтебазы. Об этом сообщает ТАСС.

По информации временно исполняющего обязанности губернатора региона Виталия Королева, пожарным подразделениям удалось оперативно локализовать огонь, а для координации работ на месте происшествия был развернут оперативный штаб.

Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал, угрозы для населения и персонала объекта не зафиксировано.

КСИР заявил об ударах по базам ВС США в Бахрейне и Кувейте

Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении ракетно-беспилотных ударов по американским военным базам, расположенным в Бахрейне и Кувейте. Об этом сообщает ТАСС.

В КСИР утверждают, что целью операции стали объекты и инфраструктура баз Али ас-Салем, Арифджан, Эль-Джуфейр и Шейх-Иса, атака стала ответом на недавние действия США против Ирана.

Иранская сторона также предупредила, что в случае новых американских ударов ответные меры будут расширены и могут затронуть другие военные объекты США на Ближнем Востоке.

СБУ задержала офицеров ВСУ по обвинению в незаконном обогащении

В Черниговской области сотрудники военной контрразведки СБУ задержали нескольких офицеров ВСУ по подозрению в незаконном обогащении при организации поставок электроэнергии на военный полигон по завышенным тарифам. Об этом сообщает ТАСС.

По информации российских силовых структур, задержания прошли на полигоне Десна в районе поселка Гончаровское, где, как утверждается, выявили нарушения при обеспечении объекта электроснабжением.

Также сообщается, что все задержанные ранее проходили службу в подразделениях украинской военной разведки, отношения которой с СБУ, по утверждению источника, остаются напряженными.

Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло

Число погибших в результате мощного землетрясения в Венесуэле увеличилось до 3 811 человек, еще 16 740 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает ТАСС.

По данным председателя Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса, без жилья остались почти 18 тысяч человек, сотни зданий были полностью разрушены или серьезно повреждены, а спасателям удалось извлечь из-под завалов более шести тысяч человек.

Власти также сообщили, что десятки тысяч пострадавших получили медицинскую и гуманитарную помощь после землетрясения произошедшего 24 июня в штате Яракуй.