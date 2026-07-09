Председатель правящей партии Республики Сербской Боснии и Герцеговины «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик пожелал России победы в специальной военной операции (СВО).

Его слова приводит РИА Новости.

«Мы желаем победы РФ и считаем оправданной СВО», — сказал европейский политик.

Додик добавил, что Республика Сербская следит за конфликтом на Украине ежедневно и желает успехов Москве на этом направлении.

Политик добавил, что сербы остались единственным «искренним и важным другом» России в Европе, пока остальные страны пытались строить свою политику на русофобии.

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Ранее Додик заявил, что президент России Владимир Путин поступает мудро, решая не допускать масштабных ударов по Украине, которые грозят многочисленными жертвами среди мирных граждан.