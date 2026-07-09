В США сделали прогноз о конфликте с Ираном после нанесенных ударов

Обострение конфликта Ирана и США в районе Ормузского пролива может растянуться на месяц, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника. Американские военные второй день подряд наносят удары по иранским объектам.

США обвиняют Иран в операциях против торговых судов. В ходе последней атаки американские военные применили крылатые ракеты. Целями стали два железнодорожных моста на северо-востоке Ирана, а также военная инфраструктура на южном побережье: радары, позиции противокорабельных ракет и системы ПВО.

Нынешние удары оказались значительно масштабнее предыдущих. Также это первый случай атаки на иранскую инфраструктуру с момента апрельского перемирия.

Из-за обострения ситуации системы ПВО Кувейта и Бахрейна были приведены в состояние боевой готовности. Центральное командование США заявило, что продолжит атаковать Иран, чтобы снизить способность Тегерана угрожать свободе судоходства.

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что иранские официальные лица уже вышли на связь и выразили желание заключить сделку. Он подчеркнул, что атака стала ответом на нападения на танкеры.

«Мы ударили по ним довольно сильно. Когда бьют нас, мы всегда бьем в ответ гораздо сильнее», - сказал Трамп.

Восьмого июля президент США заявил на саммите НАТО, что он считает режим прекращения огня с Ираном завершенным и «больше не хочет иметь дела» с Тегераном. В то же время он сказал, что проконсультируется со своими переговорщиками.