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В одной стране заявили о важности поставок российского газа

Lenta.ru

Поставки российского газа актуальны на фоне постоянных структурных и ценовых изменений в мире. Об важности импорта топлива заявил министр правительства Сербии Ненад Попович, его цитирует ТАСС.

В одной стране заявили о важности поставок российского газа
© РИА Новости

На полях выставки «Иннопром» представитель европейской страны заявил, что Сербия благодарна России за надежные поставки газа.

«Это очень важный энергоноситель для Сербии, особенно в нынешнее время, когда на мировом рынке происходят постоянные изменения — и структурные, и ценовые», — пояснил он.

Попович также заявил, что для Сербии важно, что она платит самую низкую цену за газ от «Газпрома», и при этом не платит штрафы за увеличение или уменьшение поставок. Подобные условия — результат прекрасных отношений президентов Александра Вучича и Владимира Путина.

Ранее в «Газпроме» сообщали, что компания продолжит поставлять газ в Сербию, а также входящую в состав Боснии и Герцеговины Республику Сербскую. Глава компании Алексей Миллер провел на ПМЭФ-2026 рабочую встречу с председателем партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорадом Додиком, на которой была достигнута договоренность о продлении соответствующего договора.