Итоги саммита НАТО в Анкаре: что решили по поводу РФ

Участники завершившегося в столице Турции саммита НАТО ожидаемо предпочли «худому миру» открытую подготовку к войне с нашей страной. Именно так оценил итоги прошедшего мероприятия заведующий кафедрой философии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, доктор философских наук Олег Шевченко.

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До начала саммита в Анкаре наиболее оптимистично настроенные эксперты ещё надеялись на то, что следование инстинкту самосохранения всё же возобладает над устойчивыми тенденциями развития параноидально-шизофренического психоза в воспалённых мозгах европейских политиканов. Ан нет! Никакого просветления на головы западных премьеров и президентов не снизошло.

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Вся эта публика, чеканя шаг под звучащие в психически нездоровых умах бравурные военные марши, организованной толпой устремилась по пути в никуда. А если выражаться точнее, конечной точкой этого пути будет спуск к одному из предыдущих витков эволюционной спирали развития человечества. Туда, где главным орудием труда вновь станут палка-копалка и каменный топор.

За оценкой решений саммита НАТО, «МК» обратился к специалисту по ялтинскому и пост-ялтинскому мироустройству, доктору наук Олегу Шевченко.

- Олег Константинович, как, на ваш взгляд, повлияют принятые саммитом решения на дальнейшие взаимоотношения блока НАТО с Россией? И насколько этот саммит отразится на поддержке коллективным Западом киевского режима?

- Сейчас диалога между Россией и НАТО нет вообще.

Взаимоотношения, конечно есть, но это формат «бесконтактного бокса» или, образно выражаясь, взаимоотношения боксёра с тренером и секундантами противника, где боксёр - это Россия, а тренер и секунданты противника – НАТО.

Мы наблюдаем крайне опасную фазу конфликта. НАТО официально признало, что полностью берёт на себя финансирование вооруженных сил Украины. Фактически уровень интеграции финансовых структур стран НАТО в военные операции киевского режима против нашей страны не просто велик, он - тотально определяющий. А это с позиций международного права можно счесть за признание НАТО стороной военного конфликта.

Не является секретом глубокая интеграция западных штабов, разведывательных структур, военных советников разного ранга, наёмников из стран НАТО во все сколько-нибудь крупные военные затеи ВСУ. В совокупности это означает, что НАТО – полноценный участник российско-украинского вооружённого противостояния.

Усиливает эту вовлеченность факт практически официального открытия воздушных коридоров странами Прибалтики для налетов украинских беспилотников на северо-западные российские регионы.

На этом фоне саммит в Анкаре подчеркнул, что альянс демонстрирует «нерушимую приверженность коллективной обороне». То есть, на языке дипломатов, «тигрятам Прибалтики» дается карт-бланш на эскалацию военных провокаций против России под зонтиком 5-й статьи устава НАТО.

Нынешний саммит отошёл от политики недосказанности и четко прописал военные ориентиры, что во все времена свидетельствовало о психологической подготовке своих народов к открытому военному столкновению. Россия обозначена как стратегический враг, а Украина, согласно итоговой декларации, официально выступает в качестве «щита» НАТО, за что страны альянса щедрой рукой эти услуги оплачивают и намерены оплачивать далее.

Открытым текстом говорится о продвижении политики «пушки вместо масла»: снятие экономических барьеров между военно-промышленными комплексами отдельных стран НАТО, создание единого пространства экономики, ориентированной на сугубо военные заказы, формирование многоуровневого разведывательно-информационного и штабного взаимодействия.

Причем речь идёт не просто о развитии в этих направлениях, а о «мобилизации потенциала»! Особенно яркой является фраза о создании «оперативно совместимой трансатлантической облачной среды для ведения боевых действий и внедрения высокопроизводительных моделей искусственного интеллекта».

Полностью аннулированы ранее имевшие место идеи о развертывания прокси-НАТО в тихоокеанском регионе, который ни разу не был упомянут! Китай и Северная Корея ныне находятся вне оптики прицелов членов НАТО. Упоминается Иран, но только как узко-региональный вопрос и проблема скорее тактического, нежели стратегического уровня.

Эта декларация вовсе не обороны и мира, а нападения и войны. Лицемерные улыбки сползли, и аналитики ясно увидели кровавые потеки на клыках североатлантической химеры, с хищным прищуром глядящей на русского медведя.