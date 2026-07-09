Китай заявил о готовности продолжать сотрудничество с РФ по защите панд

Пекин готов и дальше сотрудничать с Москвой в области защиты больших панд, других исчезающих видов и биоразнообразия. Об этом говорится в письменном ответе канцелярии официального представителя МИД КНР на запрос ТАСС о судьбе родившейся в Москве панды Катюши.

«В России китайские большие панды получили приветствие и любовь со стороны населения, способствовали укреплению взаимопонимания и дружбы между народами двух стран», — сообщили в МИД КНР.

В ведомстве отметили, что Китай готов вместе с международными партнерами, включая Россию, продолжать сотрудничество в области защиты больших панд и других исчезающих видов.

Ранее гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что учреждение ведет переговоры с китайскими партнерами, чтобы оставить Катюшу в Москве. По ее словам, по действующим договоренностям детеныши больших панд, родившиеся за рубежом, могут находиться там до четырех лет.