Эрдоган после саммита НАТО подарил его участникам пистолеты с боевыми патронами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Евросовета Антониу Коште и другим европейским лидерам пистолеты с гравировкой и боевые патроны после саммита Североатлантического альянса (НАТО) в Анкаре. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

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По информации журналистов, пистолет Кошты забрала его служба безопасности для проверки. После оружие доставят в Бельгию с соблюдением всех необходимых процедур.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его коллега из Нидерландов Роб Йеттен заявили, что пока оставят свои подарки в Турции. Там оружие должны вывести из боевого состояния.

В июне журнал Foreign Policy сообщил, что европейские страны надеются, что саммит НАТО в Анкаре пройдет скучно и там не произойдут какие-либо сюрпризы на фоне натянутых отношений НАТО с текущей администрацией Соединенных Штатов. Уточняется, что сейчас между США и Европой появилось некое новое равновесие.

По информации газеты Türkiye, на форуме оборонной промышленности НАТО, прошедшем в Анкаре в преддверии саммита альянса, были подписаны соглашения на сумму не менее 50 миллиардов долларов.