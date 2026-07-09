Вероятный преемник премьер-министра Великобритании Кира Стармера Энди Бернем обещает продолжить оказывать поддержку Киеву, а также сохранить приверженность страны членству в НАТО и наращивать вооружения. Об этом он написал в своей статье для газеты Times.

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«Наша приверженность НАТО и британскому ядерному сдерживающему потенциалу останутся абсолютными. Британская поддержка Украины не пошатнется», - заявил Бернем.

Глава киевского режима назвал армию Украины преимуществом для НАТО

С его слов, в ответ на угрозы в сторону Великобритании необходимо наращивать инвестиции в оборону. Кроме того, нужно сосредоточиться на снижении зависимости страны от иностранных государств. В качестве еще одного направления своей политики Бернем выделил планы по укреплению сотрудничества с европейскими государствами.

Ранее стало известно, что экс-мэр Манчестера Энди Бернем, который хотел побороться за пост премьер-министра Великобритании, принес присягу в качестве члена Палаты общин. Он официально был приведен к присяге в качестве депутата от избирательного округа Мейкерфилд.

По информации телеканала Sky News, Стармер и его возможный преемник провели тайное совещание. Это первые их переговоры после заявления нынешнего премьер-министра об отставке.