В Бразилии готовы к сотрудничеству с городами России

Власти Белу-Оризонти, столицы бразильского штата Минас-Жерайс, намерены развивать гуманитарные связи с регионами РФ. Об этом говорится в сообщении городского муниципалитета по итогам визита Генерального консула России в Рио-де-Жанейро Феодосия Владышевского.

"Взаимодействие с разными странами создает новые возможности для привлечения инвестиций и культурного обмена, - заявил в ходе встречи с российским дипломатом секретарь администрации по международным отношениям Ку Ченг. - Сближение с Российской Федерацией представляет собой еще один этап стратегии выхода нашего города на международный уровень".

Участники встречи также обсудили перспективы партнерства в творческой сфере. В частности, речь шла об участии деятелей искусства из РФ в культурных мероприятиях бразильского мегаполиса, популяризации русской литературы в Минас-Жерайсе, а также о проведении совместных кинопоказов и тематических недель.

В пресс-службе мэрии также напомнили, что в 2018 году Белу-Оризонти уже принимал фестиваль PO RUSSKI, посвященный традициям, гастрономии и искусству России.