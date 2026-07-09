Бывший депутат бундестага Севим Дагделен заявила, что решения, принятые на прошедшем в Турции саммите НАТО, могут привести к тому, что европейские страны возьмут на себя основную нагрузку возможного противостояния с Россией. Такое мнение она изложила в статье для издания NachDenkSeiten.

По оценке Дагделен, европейские государства фактически соглашаются нести финансовые, военные и иные издержки, связанные с политикой альянса. Она выразила мнение, что НАТО на саммите в Анкаре создает основу для возможного военного противостояния с Россией, при этом основная роль в таком сценарии, по ее словам, отводится европейским странам.

Политик также заявила, что, рассматривая возможность конфликта с Москвой, западные государства наносят ущерб самим себе. По ее мнению, европейские лидеры продолжают придерживаться курса, который она назвала опасной иллюзией.

Ранее официальный представитель Министерство иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявляла, что решение стран Евросоюза продолжить финансирование режима Владимир Зеленский, по ее оценке, способствует затягиванию конфликта и свидетельствует о том, что европейские государства не заинтересованы в его завершении.

Президент Владимир Путин ранее неоднократно говорил, что западные политики, по его мнению, используют тему предполагаемой российской угрозы для отвлечения внимания от внутренних проблем. Он также подчеркивал, что Россия способна ответить на любые угрозы национальной безопасности.