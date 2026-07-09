В Бушере объяснили звуки взрывов работой средств ПВО

Звуки взрывов, прозвучавшие в иранском городе Бушер, были вызваны работой систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил заместитель губернатора одноименной провинции Эхсан Джаханиан.

По его словам, которые приводит агентство IRNA, "звук взрыва <...> является следствием своевременной реакции ПВО". При этом Джаханиан добавил, что "военная база на окраине Бушера подверглась нападению" США и Израиля.

Ранее иранское агентство Mehr сообщило о нескольких взрывах в городах Конарак, Бушер и Чогадак. По его данным, два взрыва прогремели в окрестностях Бушера и расположенного рядом с ним города Чогадак на юго-западе Ирана, еще три - в портовом городе Конарак на юго-востоке страны.

В свою очередь неназванный американский чиновник заявил катарскому телеканалу Al Jazeera, что Вооруженные силы США не наносили никаких ударов по территории Ирана в течение последних нескольких часов.