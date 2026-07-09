Зеленскому указали на сигнал от Европарламента

Европарламент (ЕП), раскритиковав решение президента Украины Владимира Зеленского о присвоении одному из подразделений вооруженных сил страны имени «героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России), послал ему сигнал. Такое мнение высказал политолог и бывший директор Польского института международных отношений Славомир Дембски в социальной сети X.

По его словам, евродепутаты фактически дали понять Зеленскому, что подобные действия несовместимы с европейскими ценностями и курсом Киев на вступление в Евросоюз (ЕС).

«Резолюция также направила четкий политический сигнал президенту Зеленскому: избегать создания ненужных политических споров, которые увеличивают внутриполитическую цену поддержки Украины — особенно в Польше. Посыл прост: <…> пожалуйста, не усложняйте нашу работу», — написал Дембски.

Накануне депутаты ЕП выпустили заявление, в котором раскритиковали героизацию УПА, выразив сожаление по поводу «пренебрежения чувствами и скорбью» поляков.