Трамп пока не принял решения о сокращении военного присутствия США в Европе

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не принял решения относительно возможного вывода дополнительного числа американских войск из Европы. Об этом он сообщил журналистам на борту самолета.

"Я пока не принял такого решения. Многое будет зависеть от Гренландии - удастся ли нам заключить хорошую сделку по Гренландии. И многое будет зависеть от Ирана. Сейчас они хотят помочь, хотя делают это слишком поздно. По сути, большого объема боевых действий уже не осталось, но многое будет зависеть от Ирана", - сказал Трамп.