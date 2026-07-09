Nieuwsblad: премьер Бельгии узнал о пистолете от Эрдогана только вернувшись в страну

БРЮССЕЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер не знал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил ему пистолет после саммита НАТО в Анкаре. Об этом сообщила газета Nieuwsblad, отметив, что глава кабмина узнал об этом только когда прибыл в Бельгию.

По данным издания, после получения подарка Де Вевер передал пакет членам делегации, он был доставлен в Бельгию в закрытом виде. После прибытия в Брюссель делегация прочитала новости о том, что Эрдоган всем сделал такой подарок.

Де Вевер после вскрытия подарка передал оружие полиции, сейчас оно находится в сейфе аэропорта. Его дальнейшая судьба неизвестна.

Ранее издание Politico сообщило, что президент Турции вручил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и лидерам стран ЕС пистолеты с гравировкой и боевыми патронами в качестве прощального подарка после саммита НАТО.

Саммит НАТО прошел в Анкаре 7-8 июля.