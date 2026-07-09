Президент Румынии не видит выхода из политического кризиса в стране

Президент Румынии признал, что не видит выхода из политического кризиса в стране
Президент Румынии Никушор Дан признал, что не видит выхода из политического кризиса, переживаемого страной, где уже больше двух месяцев не удается сформировать новое правительство.
"Я не чувствую, что вырисовывается решение", - сказал он на пресс-конференции в Анкаре. Ее стенограмма размещена на сайте президентской администрации.
"У меня больше нет оснований ожидать, что определенное предложение [кандидатуры премьера] будет одобрено [парламентом], - отметил Дан. - Я не буду выдвигать кандидатуру премьера, у которого нет шансов получить поддержку большинства. Два прозвучавших в настоящее время предложения (лидер социал-демократов Сорин Гриндяну и европарламентарий-либерал Зигфрид Мурешан - прим. ТАСС) не имеют шансов собрать большинство".
Глава государства сообщил, что 13 июля проведет встречу с лидерами парламентских партий, в ходе которой хотел бы, чтобы "каждый из лидеров сказал, как он представляет себе большинство [которое поддержало бы будущее правительство]". "Парламентское большинство не у президента, а у партий в парламенте, и ответ должен прийти от лидеров парламентских партий", - напомнил он.
"Думаю, что все общество ждет, чтобы парламентские партии были разумными и пришли к согласию. Я не могу уточнить или оценить, когда будет достигнуто это согласие" - добавил Дан, уточнив, что не примет поддержки будущего правительства со стороны парламентариев от оппозиционного националистического Альянса за объединения румын.
Политический кризис начался в Румынии после того, как 20 апреля Социал-демократическая партия (СДП) приняла решение отказать в политической поддержке премьеру Илие Боложану (Национал-либеральная партия, НЛП) и отозвать своих министров из кабинета. В результате правительству был вынесен вотум недоверия. Попытки европарламентария Эуджена Томака и либерала Адриана Вешти образовать новый кабинет провалились. До этого у власти в стране находилась пестрая правящая коалиция в составе левоцентристской СДП, правоцентристских НЛП, Союза за спасение Румынии и Демократического союза венгров Румынии. Националистический Альянс за объединение румын был в оппозиции.