Трамп использовал старый самолет для возвращения из Турции в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп для возвращения из Анкары в Вашингтон использовал старый самолет. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что в Турцию он прибыл на подаренном Катаром Boeing. Перед вылетом американский лидер заявил, что новый самолет убыл в Европу «на две-три большие базы», где его покажут военнослужащим.

Как сообщает агентство, новый самолет Трампа прибыл на базу Королевских ВВС Милденхолл.

Ранее Трамп сообщил, что впервые воспользовался подаренным Катаром самолетом Boeing 747-8. Он отметил, что арабская страна потратила огромные деньги на строительство самолета. Стоимость Boeing 747-8 оценивается в 400 миллионов долларов.