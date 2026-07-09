Президент США Дональд Трамп заявил, что после перепалки с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете их отношения значительно улучшились.

Об этом американский лидер сказал во время встречи с президентом Украины в Анкаре.

— Нам действительно удалось выстроить хорошие отношения. Трудно в это поверить, правда? Но с момента нашей встречи в Овальном кабинете мы, думаю, выстроили очень хорошие отношения. У Украины огромный потенциал, — цитирует Трампа РИА Новости.

Президент США также заявил о том, что его коллега из России Владимир Путин пригласил его в Москву. После этого республиканец обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, с которым общался на полях саммита НАТО, и поинтересовался, как тот отнесся бы к идее личного визита в российскую столицу.

Президент США на той же встрече заявил о намерении Вашингтона передать Киеву лицензию на самостоятельное производство зенитных ракетных комплексов Patriot.

Трамп пошутил над Зеленским

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Великобритания, Германия, Франция и Нидерланды совместно с Украиной планируют запустить проект по разработке ракет дальнего радиуса действия для снижения зависимости от американского оружия.