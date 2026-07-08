Ле Пен лидирует в президентской гонке во Франции по опросам

Исследование для французского телеканала M6 и радиостанции RTL показало, что лидер «Национального объединения» набирает до 36% в первом туре президентской гонки. Во втором она опережает и Филиппа, и Атталя, и Меланшона.

По сравнению с концом мая поддержка Ле Пен выросла на два-четыре процентных пункта. Во втором туре против Эдуара Филиппа она набирает 51 процент, против Габриэля Атталя — 55, а против Жан-Люка Меланшона — уверенные 67.

Опрос проводился онлайн 7–8 июля среди 1837 зарегистрированных избирателей. Резкий рост рейтинга произошел после того, как апелляционный суд Парижа смягчил приговор по делу о растрате средств Европарламента.

Запрет на участие в выборах сокращен до 45 месяцев, из которых 30 — условно, что позволяет ей баллотироваться в президенты. Ле Пен уже заявила, что пойдет на выборы и скоро начнет кампанию.