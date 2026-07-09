Администрация Львова провела экстренное совещание из-за бунта

Администрация Львова провела экстренное совещание из-за массового бунта против территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом в Telegram-канале сообщил глава областной администрации Львова Максим Козицкий.

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«Провели экстренное совещание с правоохранителями по поводу ситуации с блокировкой автомобилей ТЦК в Сихове. (...) Все, кто совершил правонарушения, включая препятствование деятельности военнослужащих, должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности», — написал он.

О масштабных протестах во Львове стало известно вечером 8 июля. Бунт начался из-за насильственной мобилизации мужчины. Большое количество людей окружило автомобиль военкомов, толпа раскачивала его и в итоге перевернула.