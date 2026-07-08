Вучич оценил перспективы присоединения к Евросоюзу Сербии и Украины

Президент Сербии Александр Вучич оценил перспективы присоединения к Евросоюзу (ЕС) его страны, а также Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Радио и телевидение Сербии.

По мнению Вучича, ни Сербия, ни Украина не станут членами альянса в ближайшее время. Он объяснил, что обе страны слишком большие для Евросоюза.

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«Мы не станем скоро членом ЕС, как не станет и Украина. Как не станут и некоторые другие страны. Украина слишком большая, чтобы Евросоюз мог ее принять. Мы для региона слишком большие, чтобы могли нас принять», — заявил он.

Вучич добавил, что на это влияют и другие факторы. Например, отношение Сербии с Россией и Китаем, а также ситуация вокруг Косово и Метохии.

Ранее Вучич рассказал об отношениях Сербии с Россией и Украиной.