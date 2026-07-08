Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград продолжит выстраивать хорошие отношения как с Москвой, так и с Киевом, несмотря на давление Запада с требованием ввести антироссийские санкции. В эфире Радио и телевидения Сербии он иронично прокомментировал логику западных партнёров.

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«Введите санкции против России — и вы сразу же станете чрезвычайно демократической страной. Запретите российские СМИ — и тогда вы станете ещё более демократичной».

Вучич продолжил строить мосты с киевским режимом

Вучич подчеркнул, что Сербия не собирается менять свою политику только потому, что кто-то оказывает давление или шантажирует.