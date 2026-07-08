Президент Сербии высказался об отношениях Белграда с Россией и Украиной
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград продолжит выстраивать хорошие отношения как с Москвой, так и с Киевом, несмотря на давление Запада с требованием ввести антироссийские санкции. В эфире Радио и телевидения Сербии он иронично прокомментировал логику западных партнёров.
«Введите санкции против России — и вы сразу же станете чрезвычайно демократической страной. Запретите российские СМИ — и тогда вы станете ещё более демократичной».
Вучич продолжил строить мосты с киевским режимом
Вучич подчеркнул, что Сербия не собирается менять свою политику только потому, что кто-то оказывает давление или шантажирует.
«Мы ведём себя ответственно и будем продолжать строить хорошие отношения с Москвой, с Киевом. Трудно быть свободным и независимым в современном мире. Очень трудно», — сказал он.