В Венгрии задержали блогера за критику премьер-министра

В Венгрии задержали блогера Иштвана Сакача за критику в адрес премьер-министра страны Петера Мадьяра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Magyar Nemzet.

Отмечается, что Сакача задержала полиция прямо у его дома. Поводом стал призыв блогера к Мадьяру с требованием прекратить преследование бывшего премьер-министра Виктора Орбана по делу об аресте украинских инкассаторов.

Как рассказала супруга Сакача, в их доме также прошел обыск. Задержание блогера объяснили подозрением в подготовке теракта — ранее Сакач написал в социальных сетях о том, что если Мадьяр попытается добраться до Орбана, правые силы выйдут на улицы.

На данный момент блогера уже отпустили.

Ранее президент Венгрии отказался покидать пост по требованию премьера.