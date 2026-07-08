Лукашенко назначил Владимира Белого на должность замминистра обороны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового замминистра обороны республики, им стал Владимир Белый. Об этом сообщает агентство БелТа.

"Генерал-майор Владимир Белый назначен заместителем министра обороны. Соответствующий указ подписал 8 июля президент Беларуси Александр Лукашенко", — говорится в сообщении.

До этого Белый занимал пост начальника главного управления боевой подготовки вооруженных сил.

Другим указом Лукашенко генерал-майор Александр Науменко, работавший прежде на должности замминистра обороны, освобожден и уволен в запас.

6 июля Лукашенко заявил, что по-настоящему суверенной может считаться только та страна, которая имеет сильную армию. Он также заявил, что белорусы — мирные люди и не хотят воевать, однако "перед врагом головы склонять не намерены".

15 июня президент Белоруссии на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Минске заявил, что белорусское и российское оборонные ведомства готовятся к войне, чтобы ее не было.