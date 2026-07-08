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Лукашенко назначил Владимира Белого на должность замминистра обороны

Газета.Ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового замминистра обороны республики, им стал Владимир Белый. Об этом сообщает агентство БелТа.

Лукашенко назначил Владимира Белого на должность замминистра обороны
© РИА Новости
"Генерал-майор Владимир Белый назначен заместителем министра обороны. Соответствующий указ подписал 8 июля президент Беларуси Александр Лукашенко", — говорится в сообщении.

До этого Белый занимал пост начальника главного управления боевой подготовки вооруженных сил.

Другим указом Лукашенко генерал-майор Александр Науменко, работавший прежде на должности замминистра обороны, освобожден и уволен в запас.

6 июля Лукашенко заявил, что по-настоящему суверенной может считаться только та страна, которая имеет сильную армию. Он также заявил, что белорусы — мирные люди и не хотят воевать, однако "перед врагом головы склонять не намерены".

15 июня президент Белоруссии на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Минске заявил, что белорусское и российское оборонные ведомства готовятся к войне, чтобы ее не было.