Президент США Дональд Трамп оценил вероятность своей гибели на посту в 5,2 процента. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Анкаре.

«Жизнь президента очень опасна. Это 5,2 процента. Знаете, какой показатель у автогонщика? Одна десятая процента. Наездник на быке — это выглядит чертовски опасно, как по мне. Там одна десятая процента», — сказал он.

Американский лидер добавил, что он является «целью номер один» для Ирана. Он подчеркнул, что не стал бы участвовать в выборах президента, если бы знал, что эта работа связана с такими рисками для его жизни.

Трамп оставил вице-президенту США Джей Ди Вэнсу письмо на случай своей гибели.