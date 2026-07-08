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На Украине подвели неутешительные итоги встречи Трампа с Зеленским

Lenta.ru

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского закончилась только пустыми обещаниями. Неутешительные итоги разговора двух лидеров подвело издание «Страна.ua».

На Украине подвели неутешительные итоги встречи Трампа с Зеленским
© Лента.Ru

Утверждается, что Киеву уже сейчас нужны ракеты для систем Patriot, однако, если США выдадут Украине лицензию на их производство, то произведены они будут «лишь в весьма отдаленном будущем». В статье отмечается, что заявления Трампа больше напоминали информационную подготовку к переговорам с Россией.

«О поставках ракет прямо сейчас Трамп ничего не сказал, зато после обещания насчет лицензий на производство ракет обронил фразу: "Теперь нас никто не сможет попрекать в том, что мы не помогаем Украине с оружием". То же самое касается и закупок украинских дронов. Состоятся ли они? В каком количестве и когда? Информации нет», — указано в материале.

Ранее Трамп сравнил ситуацию на Украине с дерущимися детьми.

«Иногда нужно позволить им подраться», — заявил он.