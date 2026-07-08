Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление о переговорах по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Эрдогана, Турция готова снова взять на себя роль площадки для переговоров между Россией и Украиной. Он добавил, что его страна готова собрать за столом переговоров стороны конфликта, а турецкие власти продолжат прилагать усилия для дипломатического урегулирования.

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«Мы готовы вновь собрать стороны за столом переговоров. Турция продолжит прилагать все усилия для достижения справедливого и прочного мира дипломатическим путем», — заявил он.

Эрдоган также добавил, что в мирном процессе «не будет проигравшей стороны».

Ранее Эрдоган заявил, что разделяет позицию Трампа по Украине.